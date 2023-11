¿Producción agrícola tradicional versus “agronegocio”?

“¡¡¡La cultura a veces nos puede retrasar!!!”, tituló un post publicado por Facebook, en la página “Mi Oruro querido”, el 21 de octubre de 2023, mostrando una noticia de Unitel que ocasionó la inusitada reacción de miles de personas, señalando que les había gustado; muchísima gente la aplaudió y, aunque hubo quienes se lamentaron, lo cierto es que varios cientos la reenviaron. ¡Todo un suceso el reportaje titulado “Marín Condori, el orureño que tropicalizó la quinua para su producción en Santa Cruz”, dando cuenta de la primera cosecha del cereal, no en el Altiplano, como siempre, más bien, en la cálida región oriental, al Este de Bolivia!.

“Recuerdo bien aquellos años 2010 a 2011 intentando invertir en mi Oruro querido, siendo un orureño de familia de 6 generaciones ya en Oruro, pero aun así no fue suficiente para que nuestros “hermanos” de la provincia, entiendan que se debía ver la producción de quinua con otros ojos (…) comenzó lo que se va propagar por muchos lados del mundo, de ser la capital de la producción, llegaremos a ser un productor más (…) ese tipo de razones que tenían aquellos “comunarios” sólo les llevó a darse de cara al piso una década después y ahora serán otros los que produzcan (…) quién nos podrá salvar de todo esto, acaso no pueden haber orureños de visión (…) la “cultura” o “las raíces” nos van a dejar justamente así, plantados pero hasta morir (...) por nuestro Oruro querido, un cambio y reflexión!!!”, decía el post que al leerlo, me remontó varios años atrás.