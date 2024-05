Productores dicen que subida de precios es por bajas temperaturas

La helada en los valles cruceños es la razón para el incremento del precio del tomate y otros productos en los centros de abasto cruceños. Desde la Asociación de Fruticultores y Horticultores de Santa Cruz (Asofruth) aseguraron que el precio volverá a la normalidad de que pase el mal tiempo.



“Estimamos que en unos días el tomate, por ejemplo, va a volver a su precio normal, entre Bs 8 y Bs 10 el kilo, porque en esta época baja la producción debido a las heladas en los valles cruceños”, indicó Nué Morón, presidente de la Asofruth.



El reporte de precio, realizado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) en fecha 27 de mayo, mostró la variación de los precios del tomate en los mercados Mayorista Abasto y Minorista Abasto.



En el primero, la caja de 20 kilos del tomate manzana (más grande) tiene un costo de Bs 180 mientras que en fecha 24 de mayo el precio del mismo producto era de Bs 160. En el segundo mercado, Minorista Abasto, el kilo cuesta Bs 18 mientras que hace siete días este mismo producto estaba a Bs 16.



La vainita, otra de las hortalizas que subió su precio, estaba el pasado viernes 24, en Bs 18 las tres libras, pero el lunes 27, el mismo producto estaba en Bs 20.



En lo que respecta a las frutas, las 25 unidades de mandarina tenían un costo, hace una semana, de Bs 18, y según el reporte del 27 de mayo, su valor subió a Bs 20. En tanto que el kilo de frutilla también subió de precio en este mismo lapso, de Bs 18 a Bs 20.



Otro de los productos más consumidos por su vitamina C es el limón. En el mercado minorista Abasto, las 25 unidades de limones de licuar tuvieron un incremento de Bs 6 a Bs 7, en tanto que las 25 unidades de limón amarillo subieron de Bs 8 a Bs 9.



Por otro lado, Morón indicó que se habló con la Policía Boliviana para evitar bloqueo de caminos porque los mismos son un perjuicio para los productores.



“Venimos tropezando de una gran sequia y se vienen las heladas, por eso no puede ser que los bloqueos (también) nos perjudiquen. Para eso está la fuerza pública y le hemos pedido (a la Policía Boliviana) que cumpla su deber como institución y mantenga las vías expeditas”, complementó el representante del sector productor.



Mismo precio



Además de la subida de precios en algunos productos, otros se han mantenido, según las cifras del informe de la CAO que cubre del 24 al 27 de mayo. Por ejemplo, el guineo es una de las frutas que mantiene su precio, la docena de guineo grande se encuentra en Bs 6 y la docena de guineo pequeño está en Bs 4.



La manzana roja se encuentra en Bs 10 las cinco unidades y la manzana verde en Bs 9 las cinco unidades. Otra de las frutas es la naranja criolla cuyo precio por 25 unidades es Bs 15.



En lo que respecta a las hortalizas, el precio de las 3 libras de cebolla cabeza roja, tanto la cochabambina como la peruana, es de Bs 11, y las 3 libras de cebolla en hoja roja se encuentran en Bs 6.



Por otro lado, los tres tipos de lechuga bajaron sus precios. El costo por 3 unidades de lechuga escarola bajó de Bs 10 a Bs 8, el de lechuga crespa de Bs 8 a Bs 7, y la lechuga morada de Bs 10 a Bs 8.



Clima



El experto en agrometeorología, Luis Alberto Alpire, indicó que se han registrado bajas temperaturas en los valles cruceños. Los municipios de la provincia Vallegrande como Pucará, Quirusillas y Postrervalle están siendo afectados por el clima.



Alpire sostuvo que las bajas temperaturas afectan básicamente el forraje para el ganado porque lo quema. Generalmente en esta coyuntura próxima al invierno, en los valles cruceños no es común la siembra agrícola comercial, por los efectos de este tipo de eventos climatológicos.



Sin embargo, estas mismas condiciones climatológicas pueden ser beneficiosas para plantas frutales como el ciruelo, el durazno y la manzana.



“Porque la acumulación de frío les permite apurar los procesos de brote, floración y cuajado del fruto”, dijo Alpire.