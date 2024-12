Prohibición de exportaciones: una medida sin sentido e ilegal

No hay aceite o lo encuentras a altos precios. Ante ello, el gobierno decidió prohibir las exportaciones de este producto. No pasó ni dos semanas y la restricción fue levantada.

¡Faltan dólares!, y ello está ocasionando un incremento de los precios de los bienes importados y amenaza a sectores claves, como es el farmacéutico, de no poder proveer medicamentos, que son bienes esenciales, en algunos casos de vida o muerte. No es necesario ser economista para caer en cuenta de ello, la población ya lo sabe, porque lo siente en su diario vivir.

Es penoso, ver como autoridades, asisten a cuanta reunión internacional se convoca. BRICS, CAN, CELAC, ALBA, CAN, G20, MERCOSUR, entre otros, sin entender a cabalidad su naturaleza y fin. Así, por ejemplo, se cree erróneamente que la participación en los BRICS va aperturar mercados. No es así, su propósito es otro, busca la modificación de las reglas de gobernanza global.

Para las autoridades de la diplomacia de los pueblos, lo importante es viajar, dar la vuelta al mundo en ochenta días. Total el discurso es el mismo, hay que echar la culpa de todos los males que padece la humanidad al capitalismo y pedir que se levante el bloqueo a Cuba. Eso no puede faltar, para eso son los amigos, aunque la regla básica de las relaciones internacionales diga que los países no tienen amigos, ni enemigos, tienen intereses.

Ahora, somos miembros plenos de Mercosur. Que la diplomacia de los pueblos sepa, que ello implica no sólo viajar, hay que cumplir obligaciones. En éste caso ceder competencias a órganos regionales, principalmente la política comercial. Ya no es posible unilateralmente imponer medidas arancelarias o no arancelarias (como prohibiciones), porque a sí se me ocurre. ¡Ya no es así!, hay que hacerlo en el marco de los compromisos asumidos, para eso uno es miembro y no sólo para salir en la foto.