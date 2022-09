Prolifera la venta de vehículos ilegales en redes sociales y negocios sin publicidad

Los vendedores no hablan de precios hasta que no detecten que haya un interés decidido en el comprador. Solo hay un empleado -que no quiso decir si era el dueño de la auto venta- y solo atina a decir qué tipo de movilidad se busca. Se le señala un Fiat Argo modelo 2021. “No es nuevo”, responde. Se le consulta el recorrido y dice desconocer. No tiene las llaves y solo dice que puede mirarlo por fuera. El empleado dice que los otros autos tienen dueños y que el espacio funciona más como garaje. Era sábado y dice que el negocio va cayendo.