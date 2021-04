Proponen cambiar 10 artículos de la ley para juzgar a altas autoridades

Escucha esta nota aquí

La propuesta del MAS de modificar la Ley 044, de Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado, ya llegó a una decena de artículos y el proyectista dice que puede haber otros cambios porque el debate sobre esas modificaciones apenas empieza. El presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Andrés Flores (MAS), adelantó que desde mañana empezará la socialización del proyecto.

“Pueden ser más de 10 artículos, no está cerrado, no hay un número fijo de los artículos que se van a modificar, lo que se ha hecho es procurar que la norma sea más rápida; en el pasado cuando llegaba un proceso contra los magistrados se planteaban diferentes excepciones y podían dilatar su caso para no llegue a una conclusión”, dijo el proyectista de la norma, Juanito Angulo (MAS).

El documento, que ya está en el portal de la Cámara de Diputados, señala que los cambios serán en los artículos 11,18, 23, 26, 27, 29, 30, 35, 39 y 42. El 17 de marzo, cuando se conoció de la intención del MAS de cambiar esta norma, eran cinco artículos, 11, 18, 26, 27 y 29. Casi tres semanas después, ese número aumentó a una decena y no está cerrado.

El diputado Flores (MAS) afirmó que el martes iniciarán la socialización de la norma y convocó a todos los miembros de esta instancia. Asimismo, dijo que no será la única comisión que esté a cargo del tema, sino que trabajarán de forma coordinada con las comisiones de Constitución y de Derechos Humanos.

Los cambios

En diciembre de 2014 el MAS modificó 18 artículos de esta polémica ley en pleno juicio a magistrados del Tribunal Constitucional y aplicó las modificaciones en esa oportunidad.

El 20 de octubre del año pasado, la Cámara de Senadores aprobó modificaciones a los artículos 18, 32, 33, 39 y 42; ahora el MAS sumó esos cambios a la propuesta enviada desde el Ministerio de Justicia. El diputado Flores dijo que ese despacho explicará las modificaciones y los beneficios que se busca con las mismas.

Pero el diputado Carlos Alarcón (CC), dijo que llama la atención que sea el mismo ministerio que presenta el pliego acusatorio contra la expresidenta Jeanine Áñez, el que plantee los cambios. “El MAS demostró que modifica las leyes de acuerdo a sus intereses”, criticó.

El legislador opositor afirmó que la creación de las dos instancias de juzgamiento, tal como lo plantea el artículo 18, requiere de una modificación de la Constitución Política del Estado porque la Carta Magna establece el juzgamiento en única instancia.