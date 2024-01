Propuesta de China: Construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad

Estamos viviendo transformaciones importantes y aceleradas que no se habían visto en siglos. Los cambios en el mundo se están desarrollando de una manera sin precedentes. ¿Qué pasó con nuestro mundo y qué debemos hacer? Este interrogante, que ningún país puede eludir, es el punto de partida de una reflexión profunda y urgente.

Con los avances que se han hecho a lo largo de la última década desde que se presentó esta iniciativa, la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad ha pasado de una iniciativa de China a un consenso internacional, y de una visión hermosa a prácticas sustanciales y enriquecedoras, erigiéndose como un estandarte luminoso que marca el camino en esta nueva era. Mediante esfuerzos concretos, China ha forjado comunidades de futuro compartido de varias formas con decenas de países y regiones, abarcando ámbitos tan diversos como la salud, la relación entre seres humanos y naturaleza, el ciberespacio y el desarrollo marítimo. Estos esfuerzos no solo señalan la dirección hacia un desarrollo común y sostenible para la sociedad humana, sino que también fomentan la paz duradera, la estabilidad, así como el enriquecimiento y aprendizaje recíproco entre diversas civilizaciones.

China considera que nuestro mundo ha entrado en un nuevo periodo de turbulencias y transformaciones. A pesar de estos desafíos, la visión de China permanece firme en su creencia de que el rumbo general del desarrollo y el progreso de la humanidad no cambiará, la lógica general sobre el avance tortuoso de la historia mundial no cambiará, y la tendencia general hacia un futuro compartido de la comunidad internacional no cambiará.