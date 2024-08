Propuestas que suman o ideas para la crisis

Bolivia enfrenta una tormenta económica en forma de una crisis de balanza de pagos que amenaza con desestabilizar el país si no se toman medidas urgentes. Las señales son claras y preocupantes: reservas internacionales en niveles críticamente bajos, amplia brecha cambiaria entre los tipos de cambio oficial y paralelo, inflación creciente y una gradual contracción en el comercio exterior.​

Una crisis más aguda amenaza al país si no se adoptan medidas. Las crisis económicas han sido un lastre para el desarrollo de Bolivia, y la historia nos muestra que los desequilibrios macroeconómicos golpean con fuerza a los más pobres.

Con eso, el déficit fiscal podría reducirse de forma significativa, liberando dólares al público y recursos al sistema financiero. Sin ajuste fiscal no se puede tener más dólares y más crédito.

Sin embargo, un ajuste fiscal, monetario y cambiario, aunque crucial, no es suficiente. Bolivia requiere impulsar el sector exportador para generar los recursos externos para una rápida recuperación, porque el ajuste implicará en principio una contracción de la actividad y el gasto.

No podemos negar la realidad: la economía boliviana está en una situación cada vez más crítica. La no implementación de un programa de ajuste integral no solo compromete la estabilidad económica del país, sino también su desarrollo social. Las consecuencias de ignorar estas señales serían devastadoras para la población pobre y la clase media.