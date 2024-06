Proteger el medioambiente es cuidar nuestro futuro

Bolivia, una nación rica en diversidad biológica y cultural, se encuentra en un cruce crítico donde la protección del medioambiente y los derechos humanos chocan con intereses económicos extractivistas. Los recientes pronunciamientos del relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medioambiente, David Boyd, destacan una alarmante realidad: la persecución sistemática de los defensores del medioambiente en el país. Esta situación exige una acción inmediata y decisiva por parte del Gobierno boliviano, así como de la comunidad internacional.

David Boyd instó al Estado boliviano a cesar la persecución de los defensores de los derechos humanos ambientales, implementar leyes efectivas de protección ambiental y reorientar su economía hacia un modelo más sostenible y menos extractivista. "La situación en Bolivia es profundamente preocupante. El Estado debe dejar de perseguir a los defensores de los derechos humanos ambientales (a menudo indígenas), implementar leyes ambientales y cambiar la economía extractivista. Los derechos humanos dependen de una acción rápida", dijo en su cuenta X (antes Twitter).

Las denuncias recientes de ataques y persecuciones judiciales contra indígenas del occidente de Bolivia, específicamente en el Valle de Zongo de La Paz, subrayan la gravedad del problema. Al menos 42 comunarios son procesados por la justicia ordinaria por denunciar la minería ilegal, mientras que las operaciones ilícitas de extracción de minerales continúan sin freno. Esta situación no solo amenaza la integridad de los territorios indígenas, sino que también pone en riesgo la biodiversidad de áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi, donde guardaparques han sido llevados ante los tribunales a petición de mineros ilegales.

La firma del Acuerdo de Escazú por parte de Bolivia en 2018, un tratado que busca garantizar los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, impone una responsabilidad adicional sobre el Estado. Este acuerdo exige a los países firmantes proteger a los defensores medioambientales y asegurar que no sufran represalias por su labor. Sin embargo, las acciones del Poder Ejecutivo hasta la fecha demuestran una preocupante contradicción entre sus compromisos internacionales y sus políticas internas.

Organismos internacionales deben intensificar su presión sobre el Gobierno boliviano. Es imperativo que realicen un llamado claro y contundente a las autoridades para que asuman acciones efectivas y oportunas. Esto incluye prevenir, investigar y sancionar cualquier ataque, amenaza o intimidación.

La comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante la situación en Bolivia. El Gobierno debe reconocer que la protección del medioambiente y los derechos humanos no son obstáculos para el desarrollo económico, sino pilares fundamentales para un futuro sostenible.

Además, es crucial que la sociedad boliviana, desde los ciudadanos hasta las organizaciones de la sociedad civil, se movilicen para defender a quienes arriesgan sus vidas por proteger el medioambiente. La solidaridad y el apoyo a estos defensores son esenciales para contrarrestar la violencia y la intimidación a las que se enfrentan.

El Gobierno boliviano debe demostrar su compromiso, no solo con palabras, sino con acciones concretas y decididas. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben mantener su vigilancia y apoyo para garantizar que Bolivia cumpla con sus obligaciones. La lucha por un medioambiente sano y la defensa de los derechos humanos son inseparables; proteger a los defensores del medioambiente es proteger nuestro futuro común.