“Provocatio ad populum”

Hoy, hay quien toma la convocatoria a referendo como una señal de debilidad del gobierno y que constituye una incapacidad de poder dar un trazo claro a la política gubernamental; sin embargo, no debe perderse de vista que el referendo con efecto vinculante ingresó como un mecanismo democrático ante la emergencia del clamor popular que exigía ser tomado en cuenta en las decisiones sobre sus recursos naturales, posteriormente fue reconocido en nuestra Constitución como una secuela de esas jornadas. Entonces no resulta posible desechar este mecanismo dejando de lado al pueblo en los temas que cruzan su cotidianidad.

Pensar hoy en un referendo, representa una alternativa a eventuales conflictos que lleven a convulsionar al país; en el caso de la subvención a hidrocarburos –un tema no menor- toca a todas las familias bolivianas en importante medida; sin embargo, existen funcionales a la coyuntura que plantean su eliminación inconsulta, intentando dejar de lado las implicancias de eso; entonces, trasladar a la población en lugar de la clase política resulta un ejercicio democrático. También la asignación de escaños es un tópico que importa conflictos que – también no son desconocidos en la historia reciente del país- como lo fue la asignación en los años 90. Finalmente, la reelección tiene palmaria constancia de provocar sentimientos encontrados en el conjunto de la población boliviana, no puede quedar en manos de la clase política únicamente, menos aun cuando existe una crisis legislativa, donde las facciones partidarias que componen el congreso, no han dejado de demostrar la priorización de su interés y su funcionalidad por encima del bien común.