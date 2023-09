Proyecto futuro como país

Santa Cruz de la Sierra, habitada por gente trabajadora, que valora y conserva su exuberante riqueza natural, con el objetivo de sostener el destino de “locomotora” y que ésta no se convierta en algo ilusorio, desnaturalizándose en un triste rol de “caja” de gasto público desmesurado con su consecuente déficit y recesión económica, es menester asimilar que el auténtico sendero del progreso se fundamenta en la credibilidad y en la confianza, la cual debe necesariamente ir acompañada de seguridad y certidumbre jurídica con incentivos correctos (Ej.: resaltando la importancia de la transparencia y la meritocracia, la cual, no es desigualdad, porque desigualdad es no dejar progresar a nadie; la necesidad de bajar impuestos y gastos; etc.), donde se garanticen las libertades; y, se respete la actividad privada, escoltada por una sociedad verdaderamente ética que dignifique la vida humana, donde el fin no justifique los medios, tampoco se motive el libertinaje (que conlleva a la destrucción del ser humano), y que la informalidad no sea considerada como un resguardo de valor.