Publicidad y ratería

La segunda parte de la historia la estamos viviendo ahora, cuando los millones que se destinan para publicidad ya no solo se entregan a medios que tienen público, sino a otros que casi no tienen audiencia o utilizan soportes o plataformas que no garantizan la difusión masiva de sus mensajes. Me explico: se paga millones por difundir mensajes del gobierno pero no se garantiza que estos lleguen con éxito a sus destinatarios. Eso se llama despilfarro.