Pudieron y no quisieron

Yujra es, lamentablemente, el responsable de la administradora de uno de los elementos coadyuvantes de la fe del Estado en cuanto a su seguridad financiera y la estabilidad económica; si él dice que no lo dejaron actuar y se queja de amenazas y de una conducta “reticente y de rebeldía” y reconoce no haber podido tomar medidas cuando esa administración amonestó y advirtió al Banco más de 1200 veces, con cartas que quedan en constancia (según se recoge de la información divulgada por la Administradora) 66 denuncias formales y más de 130 “resoluciones sancionatorias” está demostrando que no es la persona indicada para el cargo porque por la causa o razón que sea (miedo, temor o lenidad) FASSIL llegó a esta situación por falta de una autoridad que imponga lo que correspondía hacer hace ya un tiempo.

FASSIL se movió irregularmente y de eso ya no hay dudas; pero, reitero, a riesgo de ser redundante, la ASFI no le fue en zaga y, no se está haciendo juicio de valor en cuanto a la honestidad o no de sus funcionarios, no tenemos elementos para referirnos a ello; se está haciendo referencia a su incapacidad ejecutiva; “lo que natura non da, Salamanca non presta” se dice y, probablemente este sea el caso, el cargo les queda grande a técnicos que, pueden ser eficientes con el lápiz y la calculadora y el manejo teórico de leyes y reglas pero, actuar en el momento, ser ejecutivos y firmes en hacer cumplir la ley, parece que no es tarea de todos.