¿Pudo Herland Vaca Díez ‘autoeliminarse’? La tesis del fiscal no disipa las dudas

El perito afirmó que por su experiencia de más de 15 años y su formación en el extranjero esta muerte no está esclarecida. “En mis 1.500 autopsias nunca he visto una persona que se haya suicidado con dos disparos. He visto mucha gente que se mata, pero con un disparo, nunca con dos. He consultado con otros forenses y con peritos de Argentina, ellos dicen lo mismo”, comentó.