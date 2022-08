Pueblo grande, ¿infierno grande?

Pero me preocupa que en los últimos meses la conflictividad se sintió más a nivel departamental y municipal como lo evidencian los bloqueos y paros que han perjudicado las actividades cotidianas.

Por otra parte, es improbable que un conflicto se resuelva si es que no se consideran las causas últimas del problema. Utilizando otra analogía, el conflicto es como la fiebre (un síntoma), que además de ser mitigado, debe llevar a la identificación de la razón última (infección, lesión, etc.).

La reacción de los agentes en conflicto no fue, como ilusamente se esperaba, reflexionar y poner fin al conflicto. En realidad, sucedió todo lo contrario: los manifestantes expresaron su ira porque a nombre del fútbol ellos debían deponer sus actitudes; es decir, dejar sus aspiraciones por un deporte.

Menciono esto porque he escuchado o leído señalar que no debiera haber conflictos porque eso va en desprestigio del país a nivel internacional. Independientemente de que es un argumento correcto, las personas en conflicto no están interesados en la reputación porque es un concepto etéreo para ellos, al lado de sus demandas específicas.