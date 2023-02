¿Puede el Tribunal Departamental de Justicia desconocer el voto del pueblo cruceño?

a) La vigencia de los derechos políticos: La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) determina que los ciudadanos tienen el derecho de “votar y ser elegidos” en elecciones (art. 23). La Constitución boliviana también establece estos derechos (art. 26). Por lo tanto, si el TDJ despojase de su cargo al gobernador Camacho, el Estado boliviano incurriría en una grave vulneración a los derechos humanos no solo de Camacho, sino también de los electores de Santa Cruz. En concreto, dos vocales del TDJ no pueden desconocer casi 1 millón de votos en favor de Camacho. Si así fuera, ¿qué sentido tiene que la gente elija a una autoridad si, finalmente, un tribunal sometido al poder político no va a respetar el voto popular expresado en las urnas?