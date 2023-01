¿Puede gobernar para todos el presidente?

El presidente Luis Arce ha preferido hacer creer que sigue una vida normal, como si nada pasara en el país y, menos aún en el departamento más poblado. Sin embargo, la represión, las agresiones, los traslados de policías hacia Santa Cruz, etc. no podrían estar ocurriendo sin que el mandatario tenga conocimiento, sin que ordene cómo proceder a los organismos de seguridad, a fiscales y a jueces, que están al servicio de su gobierno y no de la justicia.​ ¿Tira la piedra y esconde la mano? Ordenar la represión, así como ordenó el cerco a Santa Cruz, pero no dar la cara para explicar sus decisiones. ¿Qué puede decir? Sin duda, cuando se mira al espejo, ni siquiera él mismo sabe qué responder, cómo justificar semejante brutalidad contra una región que es la síntesis de la bolivianidad.