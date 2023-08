Puentes sin baranda y en mal estado son un peligro para los vecinos de los barrios

En distintas zonas de la urbe hay puentes peatonales que no tienen protectores o están con la estructura dañada. Hay algunos de madera a los que, incluso, les faltan algunas tablas. Con la ventolera el peligro aumenta, ya que los vecinos pasan haciendo trapecio.

“Son un peligro, pero no hay más por dónde pasar. No queda otra que arriesgarse. Todos están en similares condiciones”, dice Sumoya, que contó que hace poco un hombre perdió el equilibrio y cayó en el canal.

Indicó que los adultos mayores y los niños son los que más se arriesgan. También ha ocurrido tragedias porque algunos vehículos caen a los canales de drenaje porque no tienen protectores.