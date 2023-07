Putin: ¿Leíste El príncipe de Maquiavelo?

En la actualidad no hay oportunidad para perder el tiempo o aburrirse, porque suceden situaciones que ni en la imaginación de la Inteligencia Artificial se podrían dar; lo más reciente que tiene repercusión en la geopolítica mundial, es la (supuesta) rebelión del Grupo Wagner catalogados como mercenarios, que combaten por aquél que les pague más dinero o les genere algunos beneficios que de otra forma no podrán obtener; recordando que la mayoría de sus miembros son personas que no les importa morir, por ende son capaz de todo, en el caso particular del Grupo Wagner la mayoría de sus miembros son presos de la Federación Rusa, que si luchan a favor de Rusia uno de los beneficios es liberarlos de las condenas que la justicia les impone por sus delitos.