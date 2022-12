Qatar y la bandera cruceña

Hasta puedo entender la envidia de esos comentarios que obviamente pertenecen a otras latitudes del país, ver por televisión y en varias oportunidades de la final de futbol esa querida bandera en primer plano y que sin duda el resto del mundo no va ni siquiera tener idea bandera de donde y de qué se trata, pero ella estaba ahí, presente flameando orgullosa y nada menos que ante los ojos de miles de millones de personas de todo el orbe.

Todos en el país saben que los cruceños somos orgullosos de nuestros símbolos, de nuestro himno (único himno del mundo colonizado por los españoles que le hace oda a España) y de nuestras tradiciones. No hay oportunidad en que el cruceño no levante su bandera, sea para demostrar su alegría, para demostrar su protesta o para ir a ver el mundial de futbol.

Les duele a nuestros detractores que el video se haya vuelto viral, y obvio no podía ser de otra manera, la alegría infinita se dio cuando la selección argentina marco el parcial 3-2 en el minuto 108 de la prorroga siendo Lionel Messi el autor del desnivel y lo festejo a un lado de la cancha con sus compañeros, las cámaras filmaron el festejo de los jugadores y mostro la tribuna, donde se enfocó a un grupo de personas agitando la bandera cruceña, ante el festejo de casi todo el estadio . No podía ser de otra manera ese momento se volvió viral en redes sociales como Facebook, Twitter y Tik Tok, ya que miles de bolivianos se sintieron representados en este evento de impacto mundial

Por eso es por lo que es un exagero se tilde de regionalistas y separatistas a los protagonistas de ese momento único de la historia de la bandera cruceña. Ahora bien los apreciados detractores que se enojaron con ese hecho, cuando viajan , ¿acaso se les ocurre, en su obtusa mente, llevar en su maleta la bandera de su Departamento?. Es más, ¿llevan la bandera nacional? Claro que no, no se les cruza por la mente este hecho. Pero si ellos no lo hacen, ¿porque se enojan que cruceños lleven sus banderas y la luzcan donde les plazca? Nada menos que en el partido de la final de la Copa Mundial de Futbol.