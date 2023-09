Qué esperaban, la mediocridad sólo da resultados mediocres

Este martes fuimos testigos de una muerte deportiva anunciada, no sé qué esperábamos de una representación futbolística que no solo es mediocre, es el resultado de una dirigencia deportiva que despide un mal olor, quienes deben manejar ese deporte tan noble y apasionante como es el fútbol, se encuentran buscando y encontrando todo lo que, aunque esté mal, responda a sus mezquinos intereses, llegando al extremo de que presentándose una actividad delictiva (no sé hasta ahora si está o no demostrada) en la conducción de los organismos técnicos y de arbitraje, permiten a esos malos dirigentes para mejorar su posición futura deportiva para dejar sin efecto el campeonato en su integridad, aunque por ley, los actos delictivos son personalísimos y, en consecuencia, únicamente deben afectar a quienes son sindicados de delincuentes, pero no afectar a justos por pecadores, únicamente porque así mejoran los resultados que les mejore sus intereses futuros a esos malos dirigentes deportivos.