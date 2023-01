¿Qué hacer con la versión Frankenstein de la Ley 843?

Por deficiencias en la técnica legislativa, o tal vez deliberadamente, la referida Ley no modificó todos los artículos de la legislación tributaria que hacen referencia al tratamiento de los profesionales independientes, limitándose a eliminar del artículo 39º del título referido al IUE de la Ley 843, la frase “el ejercicio de profesiones liberales y oficios” lo cual dejó sin armonizar, las nuevas disposiciones, con las previamente existentes. Como resultado, los ingresos de los profesionales independientes continuaron gravados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y perdieron la ventaja que establecía la ley anterior, de compensar el IUE con el IT, ya que el RC-IVA, al ser un impuesto que en la mayoría de los casos no se paga en efectivo, no admite otra compensación.