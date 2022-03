¿Qué hacer después de los excesos en las comidas y bebidas?

Escucha esta nota aquí



La fiesta grande desbordó la alegría de los cruceños, pero también dejó consecuencias en el organismo por el exceso de comidas y bebidas. Dolor de cabeza y de estómago, acidez y malestar general son algunas molestias que siguen después de tener a la orden churrascos, chorizos a la parrilla y bebidas alcohólicas por varios días.

¿Qué hacer para aliviar esos malestares? Para saber cuáles son los alimentos que se deben consumir y los que no es necesario conocer lo que pasa en el organismo cuando se come y bebe en demasía. De acuerdo con la nutricionista Rita Medina, después de los excesos el organismo queda con una sobresaturación que el hígado no alcanza a procesar porque agota todas las sustancias destinadas a la desintoxicación, la digestión y al proceso metabólico.

“En otras palabras el hígado sufre una agresión cuando uno sobrepasa las cantidades de alimentos que se debe consumir y más aún si a eso le agregamos alcohol, por lo que después conviene hacer un ‘reposo hepático’ y favorecer la desintoxicación y desinflación”, dice la especialista.

¿Cómo hacerlo?

“El mejor antioxidante es el agua”, agrega Medina y para potenciar su efecto aconseja añadir elementos que ayuden a eliminar los radicales libres y las sustancias tóxicas, como la linaza. Su preparación es fácil: debe hervir dos litros de agua y agregarle dos cucharadas de linaza en grano (no triturada) para que conserve el omega 3, que es un excelente desinflamante. Deje hervir por tres minutos y luego beba medio vaso del líquido, cada hora.

Beatriz Larrea, autora del libro Detox para cambiar tu vida, asegura que no hay ningún alimento o bebida milagro, es decir, que quite el malestar en un abrir y cerrar de ojos, pero insiste en que es necesario “reponer la fructosa, vitaminas, aminoácidos y minerales que ayuden a neutralizar las toxinas que siguen rondando por nuestro cuerpo”.

En sentido, coincide con Medina al apuntar al omega 3 como un desinflamante. “El omega 3 debe formar parte del menú, ya que minimiza los daños y los síntomas de los excesos. Las mejores fuentes son los pescados, la chía, el lino y las nueces”, dice.

Bebidas détox

Medina recomienda un jugo de aloe vera para desintoxicar el organismo. Aconseja quitar las espinas y dejar reposar la hoja de la sábila durante cuatro horas para que salga la resina.

Luego de enjugarla, licúe el gel (un vaso) en tres vasos de agua, cuele el preparado y bébelo en ayuna durante diez días, ya que su efecto desinflamante es gradual.

La nutricionista Annessa Chumbley, de Premier Protein, recomienda la siguiente bebida: en un vaso de agua caliente, añada unas cuantas rodajas de jengibre, piel de limón y un poco de vinagre de sidra. El jengibre regulará el estómago, el limón ofrecerá antioxidantes y el vinagre añadirá probióticos a la flora intestinal; todos ellos le ayudarán a combatir la inflamación.

Sopa de verdura

Muchos acostumbran a recurrir a comidas como el fricasé para aliviar la resaca, pero las nutricionistas recomiendan evitar las comidas pesadas y con ají, más aún si se padece de gastritis. Lo mejor es optar por sopas de carnes blancas y de verdura que son de fácil digestión y ayudan a la hidratación.

La nutricionista Medina asegura que hay verduras claves para ello: la berenjena, la achojcha y el calabacín o zucchini, que tienen fibras solubles que ayudan a eliminar las toxinas.

En el caso de la berenjena, la mejor forma de consumirla es cocida para quitarle la toxina propia de esta verdura, llamada solanina.

Evite recalentados

Va en contra de los consejos del ahorro, pero si sabe que está en fase de recuperación, el táper con las sobras se convertirá en una tentación constante. Las primeras veces le será fácil rechazar la tentación, pero poco a poco puede sucumbir. La solución es deshacerse de las sobras para evitar las comidas recalentadas, ya que estas no ayudan a la buena digestión.

No debe dejar de comer

Puede que, para compensar el exceso, decida pasar hambre. Esta forma extrema no es recomendable.

Caminata

Póngase un calzado cómodo y salga a dar una vueltecita. Estimulará la digestión y regulará el nivel de azúcar en la sangre; sin embargo, hay que evitar un sobreesfuerzo porque redirigirá la sangre a las piernas y eso ralentizará la digestión. Entre diez y quince minutos de caminata es lo mejor.

Contra la fatiga mental

La hierbabuena no solo va bien para la digestión, sino que ayuda a despejar la llamada fatiga mental que suele sobrevenir a los excesos.

Esta fatiga puede incitarlo a desistir y seguir comiendo más de lo que debería. Así que con este tipo de té controlará mejor tu apetito.

Evite la siesta

¿El sofá o la cama lo llama? Una siesta, aunque sea mínima, provocará que su digestión vaya más lenta. Tardará mucho en procesar los alimentos, por eso mejor evitarla.

