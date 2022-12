“Que haya diálogo para vivir en paz y unidad, y que dejemos los insultos”

El representante máximo de la Iglesia Católica en Santa Cruz, el arzobispo René Leigue, horas antes de Nochebuena, hizo un llamado a la población boliviana a reconciliarse y dejar de lado las cosas que dividen para poder dar gracias a Dios por todo lo bueno y lo malo de este año. La autoridad eclesiástica hizo este llamado durante una entrevista con el programa ¡Qué semana!, que se emite todos los sábados por EL DEBER Radio, donde reflexionó sobre el significado de la Navidad para los feligreses.

¿Hacia dónde deberían estar orientadas nuestras oraciones en esta Navidad?

A pesar de las dificultades que hemos tenido, hay que agradecer a Dios por este año que se nos va. Nuestros problemas como sociedad no tienen que ser motivo para no agradecerle. Además, las situaciones que surgen mal no son porque Dios lo quiere así, sino que muchas veces los humanos no planificamos las cosas bien.

¿Cuál es el significado de la Navidad para la comunidad cristiana?

Recordar la Navidad significa tener un momento de regocijo y de fiesta, como para cualquier cumpleaños. En este caso celebramos el nacimiento de nuestro salvador, entonces para la Iglesia es muy importante este momento y si tomamos en cuenta cuál es su significado, el mismo es para traernos paz, unidad y vivir en armonía, reconciliándonos los unos con los otros.

¿Por qué la Navidad se limita a una fecha y no se prolonga para una mejor convivencia?

A lo largo del año litúrgico tenemos diferentes espacios para eso. Comenzamos con el adviento, que es un tiempo de espera. Después tenemos el tiempo de cuaresma que sirve para la reconciliación y recordar el tiempo que Jesús en la tierra. Luego viene el tiempo de Pascua donde hay alegría y nosotros los cristianos sentimos la presencia de Dios.

¿Cómo evalúa el 2022 y qué espera del 2023? Viendo a las autoridades, creo que el paro de noviembre se pudo haber evitado desde el inicio. Espero que el año que termina sirva de experiencia para que no se alarguen los problemas. Tenemos la esperanza de que lo que hemos pasado en este 2022 no se vuelva a repetir el próximo año.

La fuerza reflexiva de su palabra, ¿le ha generado algún tipo de inconveniente?

A veces, cuando nos referimos a un tema ven a la Iglesia como oposición. Pero lo que hacemos es dar nuestro punto de vista sin ir en contra de nadie, y si la Iglesia tendría que oponerse a algo sería al mal para buscar siempre el bien. Estamos ahí, para ayudar en lo que se pueda con sugerencias, opiniones y acercamientos.

¿Cuál sería su mensaje para los bolivianos?

Después de la experiencia que hemos vivido este año, mi deseo es que no se repita nada de lo malo.

Los problemas seguro que no van a faltar y las ambiciones de uno y otro lado seguro que también van a haber. Mi deseo también es que no se alarguen estos problemas y se busquen soluciones inmediatas y la única manera de lograrlo es a través de un diálogo sincero.

Las autoridades han sido elegidas para que trabajen por el pueblo y no para que lo enfrenten. Tienen que trabajar para todos y no solamente para quienes los han apoyado. Si se trabajara para todos, se evitarían los problemas. Entonces quisiera que haya diálogo para poder vivir en paz, unidad y dejemos los insultos para poder buscar lo que nos une y no lo que nos divide.