¿Qué le pasó presidente?

¿Y entonces? ¿Cómo empezamos? ¿Pegándole otra tunda al minusválido presidente? ¿Vale la pena después de la cueriza que le han dado mis coterráneos en los últimos días? ¿No será darle demasiada importancia y hasta abusar de un señor que no sabe cómo llegó al Gobierno ni qué hacer con él? ¿Cuándo no ve más allá de sus lentes mal medidos por Evo Morales? Porque lo cierto es que Arce no sabe dónde está parado y lamentablemente su equipo de ministros no son justamente unos genios como él cree.