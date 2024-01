Mientras las huestes del ex presidente fugado buscan hacer arder al país, monitoreadas desde el trópico cochabambino, en las tertulias que se organizan la primera pregunta que surge es: ¿qué pasará?, dando paso a las más increíbles respuestas que, por lo general, atizan la incertidumbre.​

Con importantes matices y densidades, me parece que una situación de esta naturaleza la vivimos en el país en el proceso de desalojo del poder del estamento militar que entre 1964 y 1982, nos hizo crujir: de a poco la ciudadanía comenzó a hacer conocer su descontento y la rosca gubernamental respondía denunciando conspiraciones por doquier, en una dialéctica que permitía la cada vez mayor deslegitimación de esa rosca, pero, al menos por un tiempo, aumentaba el temor por el futuro cercano: qué pasará.

Y como dijo Víctor Paz Estenssoro, en esas circunstancias pasaba todo y no pasaba nada.

Si nos atenemos a nuestra historia, la respuesta es un no rotundo. Pero, si vemos la de Venezuela -a cuyos gobernantes los nuestros (sean evistas o arcistas) admiran y emulan- la respuesta puede ser positiva, lo que hace que nuestro análisis sobre lo que pasará se complique.

Además, hay que agregar el discurso referido a la diversidad cultural existente en el país que se ha centrado en los pueblos originarios, dejando de lado el papel cumplido por los llamados por Silvia Rivera “tinterillos” (en su estudio “Qhateras y tinterillos. Comercio y cultura letrada en la formación histórica de las élites bolivianas”, cuya lectura me ha ayudado a hacer esta interpretación) que son quienes han acaparado el poder desde 2006, y al que no piensan dejar pase lo que pase, incluyendo traicionar al ex presidente fugado que fue quien les abrió las puertas.