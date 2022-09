Que se contagie el modo de vida de los cruceños

Sin embargo, también quedó claro que, si durante décadas Santa Cruz tuvo los mejores niveles de desarrollo humano y el mejor índice de igualdad de todo el país, también lo es que la falta de inversión pública en la dotación de servicios básicos, educación, salud, etc., frente a la alta tasa de migración, está haciendo que esos indicadores no sean tan altos como antes con relación a Bolivia.

En contrapartida está el modelo económico, social y productivo que propone el Gobierno central con apuestas diferentes: empresas estatales que no rinden cuentas serias al país y cuyos ejecutivos no son seleccionados por sus méritos profesionales sino por sus méritos políticos; apuesta también a tener recursos vía impuestos a las mismas empresas, sin ampliar el universo de contribuyentes. En estas entidades creadas por el Estado se han invertido varios miles de millones de bolivianos, que no han dejado una utilidad que compense esas cifras ni se han convertido en generadoras de empleos de calidad.