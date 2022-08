¿Qué sería de Ud., de mí, de todos nosotros…sin ellos?

Ud. se despierta por la mañana en su casa luego de haber dormido plácidamente encima de un colchón, en una cama con sábanas, cubrecama y almohadas, seguramente, porque ha sonado la alarma del reloj. Se levanta, va al baño y, entre otras cosas, utiliza dentífrico, cepillo de dientes, papel higiénico; jabón, champú y esponja para ducharse, y una toalla para secarse. Se peina frente a un espejo, puede que utilice un fijador para su cabello -teñido o no- y si es una dama, se aplica cosméticos.

Agarra su celular, echa un vistazo al WhatsApp o alguna otra aplicación, lee anuncios, responde chats -por ahí hace algunas llamadas- y, finalmente, se sube a un vehículo público o propio, para transportarse hasta su oficina, fábrica, un negocio comercial o de prestación de servicios. Se sienta, tal vez, en una silla ante un escritorio, un mostrador, etc., y empieza a utilizar una computadora, teléfono, una herramienta o artefacto inherente al desarrollo de su actividad cotidiana.

De no ser este su caso, porque Ud. es la administradora de su hogar -lo que en verdad es un trabajo no remunerado- puede que salga a hacer compras y adquiera productos de primera necesidad como alimentos frescos o envasados, alguna bebida -un jugo, agua, una bebida carbonatada- productos de limpieza -quién sabe- algunos materiales que tengan que ver con la educación de sus hijos y, por ahí, hasta un bien suntuario, un regalo, un adorno, etc.