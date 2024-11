¿Qué significa ser rebelde? A propósito del natalicio de Albert Camus

Durante mucho tiempo, la izquierda (con sus variantes) se autopercibió como un movimiento, principalmente, ético-reaccionario contra el poder de las élites económicas y políticas, donde la rebeldía o el “ser” rebelde se constituía no solo en una condición ontológica de la izquierda, sino también, en el estandarte y orgullo moral de todo el movimiento; pretendían colocar a ese ser, declarado como rebelde del status quo, en un peldaño ético superior del alineado individuo capitalista. Sin embargo, cuando uno realiza un análisis filosófico coherente de lo que es la rebeldía y de lo que significa en la práctica el “ser” rebelde, uno puede evidenciar ciertas contradicciones metafísicas y ontológicas que dejan en evidencia a la izquierda y, me atrevo a afirmar, anula uno de sus postulados esenciales: la revolución.

Para el filósofo del absurdo, el hombre rebelde es el hombre que dice que no; el hombre que reconoce y toma conciencia de una situación que, en ese momento, ya no la puede soportar y, por lo tanto, pone un límite.

La solución a tan descabellada conclusión, para Camus, es la rebeldía. Sucede que si uno se rebela al absurdo; si uno se rebela al silencio metafísico de las preguntas existenciales, uno dice no al suicidio, pues la consecuencia lógica de esa rebelión al absurdo es la valoración de la vida propia. Entendamos que al rebelarnos, nosotros estamos reconociendo que la vida no tiene mayor sentido y le decimos que no a la creación que no nos responde y nos rebelamos a la existencia. La rebeldía trae consigo un acto individual de reconocimiento de valor sobre nuestra existencia. Existimos, consideramos que nuestra existencia tiene valor para nosotros, por lo tanto le decimos no al suicido y buscamos nuestro sentido de vida desde el meta-valor de estar vivos.