¿Qué sucede en el Vaticano?

Yo soy católico de la Iglesia de Roma, por si acaso. Mi esposa es una piadosa cristiana como es mi familia. Mas lo cierto es que soy hombre de poca fe, no un traga hostias; no voy a misa sino en matrimonios de parientes y en las grandes fechas del catolicismo. Sin embargo, guardo la admiración más grande por la Iglesia y la defiendo, porque en sus fríos claustros de Europa se salvó la cultura occidental. En sus bibliotecas heladas pudieron sobrevivir los textos originales de Aristóteles, Platón o los elocuentes discursos de Cicerón. Para no hablar de Homero, el más antiguo de todos. La Iglesia conserva los incunables de los mayores pensadores del mundo renacentista europeo y posterior. ¿Cómo no admirarla? Aunque la fe flaquee, ¿cómo no ser un fiel defensor de quien preservó la cultura de occidente?