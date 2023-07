¿Qué sucedió con el escudo nacional?

Es indudable que la República, averiada y agraviada, sigue en pie. Y queda a la vista que las arremetidas en contra suya, por más rabia que exista, no han pasado de ser simbólicas. Se ha tratado de imponer la wiphala y su éxito ha llegado hasta donde empieza la llanura. En los llanos, aunque se porfíe en que la colorinche wiphala está señalada en la Constitución como símbolo del Estado al lado de la tricolor, no se la ha aceptado. ¿Por qué? Simplemente porque para muchos no significa nada, absolutamente nada. No han faltado sugerencias peregrinas para cambiar hasta la letra del himno nacional, sin mayor eco. Y cuando Evo Morales habló de modificar una estrofa del himno cruceño referido a la “España grandiosa”, desde entonces esa estrofa los cruceños la cantamos con mayor convicción.