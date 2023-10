Que venga el diablo y elija

Javier Milei no tuvo que llegar a ser presidente de la Argentina para evidenciar que una cosa es cacarear a diestra y siniestra para contentar a la tribuna, y otra muy distinta es manejar los delicados hilos de la política real. El domingo tuvo su primer aterrizaje forzoso cuando, lejos de ganar en primera vuelta, fue derrotado por el ministro de economía del peronismo. La casta de la casta no solamente le sacó siete puntos de ventaja, sino que lo dejó turulato y mal parado para una segunda vuelta cuesta arriba.

Cuesta arriba porque abusó sin prudencia alguna del discurso contra la casta y ahora se ve obligado a salir a buscar a los votantes de la casta con una posición muy distinta a la que lo catapultó a las ligas mayores. Ahora debe convencer a sus propios adeptos y a sus potenciales votantes que la casta no es tan mala, y que los enemigos de sus enemigos deben ser sus amigos, aunque formen parte del vilipendiado sistema político.

Este obligado viraje estratégico es complicado porque lo obliga a apostar por la grieta y por la asunción de que el electorado está dividido entre kirchneristas y anti kirchneristas , más allá de los perfiles de los candidatos y de sus ofertas electorales. Los resultados de esta primera vuelta muestran, sin embargo, que esto no parece ser tan así. El derrumbe de la votación de Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, marca que una importante parte de los radicales que integran (o integraban) esa coalición, la abandonaron y se inclinaron a votar por Massa.

Pese a que Milei no sumó en la primera vuelta ni un solo voto a los que obtuvo en las primarias, es cierto que haber llegado a una segunda vuelta luego de breves dos años de aventura, no es poca cosa. Lo malo es que lo que rápido corre el riesgo de desinflarse rápidamente también. Eso no le ocurre conectado durante décadas al ADN nacional popular argentino.