Que venga el diablo y escoja

Han pasado las jornadas navideñas de la cristiandad, cuando todos nos hemos deseado parabienes, y expresado nuestro amor por la humanidad. No significa que hayamos mentido, que se haya impuesto la falsedad, sino que hemos sentido genuinamente un deseo de bienestar y de paz. Pero sabemos que una cosa son los buenos deseos y otra la realidad. Y que mientras continúa la matanza en Ucrania provocada por el inestable Putin, mientras ejecutan a una joven en Irán por no haberse puesto adecuadamente el velo musulmán, mientras la política sudamericana está cada día más “emporquerizada”, el mundo tiembla ante el cambio climático, y Bolivia espera, convencida, que el 2023 será un año de grandes conflictos políticos y de penurias en su economía. Otra cosa anuncia Arce, por supuesto.

¿Y de la oposición, qué? La mal llamada “derecha” por conveniencia del MAS, mucho más proclive a la socialdemocracia según se identifica, parece haber quedado escarmentada luego de la última elección presidencial. El inesperado y dudoso triunfo con el 55% de Arce Catacora, le ha provocado un golpe bajo, paralizante. Solo algunos parlamentarios, mayoritariamente mujeres, se destacan con mucho valor, en una lucha desigual contra la turba masista, que, sin buenas razones ni expositores claros, no hacen sino gritar e insultar, para acallar las voces de los “derechistas”. A estas alturas, se puede afirmar que la Asamblea no es más que una merienda de negros donde tratan de despellejarse entre “evistas” y “arcistas”, todo hasta que requieran leyes que les beneficien mutuamente.

No sabemos todavía, de manera oficial por lo menos, de qué se trata este planteamiento de una nueva relación con el Estado, pero, al parecer, el fondo podría estar en plantear la aproximación paulatina a una República Federal. Para que suceda, desde luego que habría que obtener el apoyo de otros departamentos, porque federales tendremos que ser todos o ninguno. Una comisión de “notables” trabajaría en la materia. No se sabe aún quiénes serían los “notables” aunque se oye por ahí que no se daría a conocer los nombres, lo que no parece la mejor idea, porque eso huele a logia secreta y lo que nos interesa a los cruceños es realizar las cosas abiertamente porque estamos en capacidad de hacerlo.