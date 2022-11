¡Que viva el Mundial!

Hace meses comencé a hacerle un creciente seguimiento periodístico a mis equipos favoritos y en las últimas semanas no he dejado de atormentar ni una sola noche a mi esposa con una interminable colección de programas de fútbol de diversa calaña. Nada sería eso, también le compré el álbum de figuritas del Mundial a mi hijo y lo acompañé en la onerosa tarea de completarlo, incluso si aquello implicaba subir hasta la Pérez para buscar puesto por puesto las caritas más cotizadas. Me enganché con todo y además de comprar todas las chucherías de rigor, seguramente terminaré premiando las notas del hijo con una pelota oficial de la Copa del Mundo (original o trucha, eso está por verse).

No sé usted, pero yo además no solamente estoy peleando contra mi naturaleza, madrugando como un panadero para ver los primeros partidos de la jornada y estoy determinado a torcer una y mil veces mi agenda de trabajo para que no se cruce con el ampuloso fixture, y cuando no se pueda evitar el cruce, trabajar con un ojo en la tablet y otro en el televisor.