Quiebras y rescates de bancos generan temor de crisis bancaria global

Ese mismo día, el First Republic, decimocuarto banco estadounidense en volumen de activos con 212.000 millones a fines de 2022, estuvo en el centro de la tormenta e n Wall Street, con su acción en caída, pe ro rebotó con fuerza cuando 11 grandes bancos salieron al rescate de su competidor para evitar una eventual quiebra y sostener así el sector.

Bank of America, Citigroup y JPMorgan, entre otros, aceptaron colocar $us 30.000 millones en depósitos en First Republic, como señal de su “confianza en el sistema bancario” del país, según un comunicado conjunto.