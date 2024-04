¿Quiere pensar mejor? Lea esto

Pensemos en dos municipios que tienen bibliotecas a los que se quiere revocar el presupuesto si es que no aumentan las visitas. Al primero le dicen que, si no sube la asistencia en 20%, se les recortará su asignación. Al otro le dicen que el presupuesto subió, pero que se les recortará si no sube la asistencia en 20%. Pese a que ambos son iguales, el más motivado en el uso de la biblioteca será el segundo porque “teme” perder el aumento. A esto se llama “aversión a la pérdida”. Implicancia: analice fríamente las ganancias y pérdidas.