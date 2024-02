¡Quiero ser presidente!

Supongo que muchos de ellos se lanzan a la aventura política siguiendo la inspiradora frase que John F. Kennedy pronunció en su discurso de investidura: “No pienses qué puede hacer tu país por ti. Piensa qué puedes hacer tú por tu país” (me gusta más en inglés: “Don’t ask what your country can do for you, ask what you can do for your country”). Y ahí los tenemos, lanzados anticipadamente a la turbulenta agua electoral, pataleando para aguantar y no hundirse, cuando falta más de un año para las elecciones nacionales.