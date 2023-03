“Quiero vivir y necesito ayuda”: El clamor en las puertas del hospital de niños

Ella colocó su cajita el lunes para que la gente la ayude, porque asegura que todos son de escasos recursos y no tienen para comprar medicamentos. Calcula que por día gasta Bs 500 y no tiene de dónde sacar.

“Pensé que era dengue, por eso lo llevé al centro médico, pero le hicieron análisis y salió negativo. Luego le pidieron examen de orina y heces fecales, pero no podía defecar tres días. Luego le hicieron ecografía, rayos X y me dijeron que necesitaba enema y estuvimos t odo un día esperando espacio hasta que por fin logramos que una pediatra lo atienda en un centro y nos dio la orden con la que logramos ingresar al hospital de niños”.

Señaló que allí tampoco fue fácil tener una cama. “Estuvimos en el pasillo un día y medio esperando. La fiebre no cedía, por lo que le hicieron análisis y salió que tenía neumonía y ya había afectado los pulmones. Me dieron una receta que pensé que me costaría Bs 50, pero para mi sorpresa costaba Bs 300 y uno se desespera porque no tiene de dónde conseguir. Ahorita está con una sonda que está drenando líquido del pulmón”, dijo.