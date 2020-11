Quintana y Yucra se benefician del sistema

Escucha esta nota aquí

Los abogados defensores de las ex autoridades y dirigentes vinculados a Evo Morales señalaron a los fiscales como los responsables de las irregularidades que se presentaron en los casos y por los cuales la justicia decidió suspender las ordenes de aprehensión que había contra Juan Ramón Quintana y Faustino Yucra, respectivamente.

Es el último caso del exministro Juan Ramón Quintana, su abogado, Martín Irusta, explicó que la Fiscalía emitió la orden de aprehensión el mismo día que abrió el proceso, por lo tanto, ese hecho provocó un estado de indefensión en su cliente que fue tomado en cuenta por la jueza Claudia Castro, que falló en favor de la exautoridad en la audiencia convocada el sábado 31 de octubre a las 21:30.

Asimismo, dijo que su cliente es acusado de terrorismo y financiamiento al terrorismo por una declaración a una cadena internacional sobre convertir a Bolivia en “un Vietnam moderno”, pero nunca fue notificado sobre el estado de la causa.

En una entrevista televisiva, la jueza Castro confirmó que la apertura de la causa y la orden de aprehensión que libraron contra Quintana no son compatibles y no coinciden.

El exministro puede abandonar la residencia de la embajada de México, donde se refugió en noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia. Sin embargo, abogados que siguen estos casos relataron que Quintana tiene otro proceso, recibió imputación formal y se requiere su presencia para la audiencia de medidas cautelares, por lo tanto, puede ser aprehendido.

Las reacciones

Los líderes políticos opositores al MAS consideraron que las audiencias sabatinas son una afrenta a la justicia y a los bolivianos. “Evo y sus acólitos mandan y se imponen a @LuchoXBolivia (Luis Arce Catacora) y @LaramaDavid (David Choquehuanca). Eliminan 2/3 del Congreso, imponen directiva parlamentaria, liberan sus secuaces y se aprestan a controlar gabinete. Voto fue “útil” para el depravado, para “Capitán América”, la impunidad y la corrupción”, escribió el expresidente Jorge Quiroga en Twitter.

El secretario ejecutivo de Demócratas, Vladimir Peña, también fustigó el beneficio que dio la justicia a Quintana y aseguró que el MAS no cambió. “Fallo que anula orden de aprehensión contra Juan Ramón Quintana es la señal más clara de que el masismo no ha cambiado. Siguen utilizando la justicia a su antojo, para dar impunidad a corruptos y violadores de DDHH. Quintana tiene que responder por graves acusaciones”.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, se sumó a las críticas desde Facebook. La autoridad aseguró que la justicia boliviana es la peor del mundo, luego de que se dejara sin efecto la orden de captura que pesaba contra el exministro.

“Bolivia tiene la peor justicia del mundo. Nos dan vergüenza, da pena que no solo no respeten la ley, sino que no tengan dignidad y por cuidar sus pegas sin que haya asumido el nuevo gobierno muestren esa sumisión asquerosa”, señaló.

El excandidato Samuel Doria Medina también se refirió al fallo judicial y aseguró que fue una ilusión pensar que el MAS respetaría el Estado de derecho.