Quo Vadis, TSE

“¿Quo Vadis?”, frase latina que significa “¿A dónde vas?”, está vinculada a cuando el apóstol Pedro escapaba de la persecución de los cristianos en Roma por parte del emperador Nerón, y se cruzó con Jesús en la Vía Apia -



Sirve el texto de arriba para preguntarnos “ a dónde va” el TSE que tiene posiciones tan, cuestionables por esa tendencia de variar de un rato a otro, poniendo en entredicho sus decisiones de hoy, con relación a las de ayer.



Primero, convocó a un encuentro, para el 3 de julio, al que llamó: “Gran Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia· que debe o más bien, debía reunir a organizaciones políticas, Asamblea Legislativa Plurinacional y al Gobierno, para hablar de la organización de elecciones primarias y “garantizar” las elecciones generales del año que viene, 2025.



A mediados de junio, el presidente en ejercicio, (ante ausencia del Dr. Hassenteufel) señaló, en conferencia de prensa en Santa Cruz que son 11 las organizaciones políticas vigentes y de alcance nacional: Movimiento Demócrata Social (Demócratas); Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Frente de Unidad Nacional (UN); Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político Por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP); Acción Democrática Nacionalista (ADN); Frente Para la Victoria (FPV); Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); Partido Demócrata Cristiano (PDC); Movimiento Tercer Sistema (MTS); Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL).

A estos se sumarían dos alianzas con representación en la ALP: Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. También, los presidentes de las cámaras de Diputados, Israel Huaytari, y del Senado, Andrónico Rodríguez, y “un representante del Órgano Ejecutivo”. Esa primera fecha se postergó, para hacer las cosas “bien a la boliviana”, es decir nunca está todo definido y, se ha citado para el 10 de julio a los mismos representantes, pero, se introducen cambios que ponen en entredicho el valor del árbitro electoral del Estado, al asumir una posición casi militante, cuando invita al presidente Arce (que es pre-candidato oficialista) y, decide descartar a los líderes de la oposición. Por un lado y a la oposición interna del MAS, al dejar la representación de ese partido en un delegado del sector presidencial, al que en mayo de este año había desconocido, manteniendo a Morales como jefe del MAS.

Veamos el detalle: La Resolución del TSE numerada 195/2024, aprobada el 23 de mayo, dice: “Rechazar el registro del congreso nacional ordinario del MAS-IPSP realizado el 3, 4 y 5 de mayo de 2024 en la ciudad de El Alto, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente resolución”.

Los Tiempos, diario de tendencia oficialista, publicó el 24/05/2024: “El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó ayer las resoluciones del X Congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala arceista, lo que implica que no reconoce a Grover García como presidente de ese partido. Por tanto, las decisiones de Evo Morales continúan vigentes en esa organización”. (https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20240524/tse-invalida-presidencia-garcia-evo-sigue-como-jefe-del-mas#:~:text=Buscar-,El%20TSE%20invalida%20la%20presidencia%20de%20Garc%C3%ADa,sigue%20como%20jefe%20del%20MAS&text=El%20Tribunal%20Supremo%20Electoral%20(TSE,como%20presidente%20de%20ese%20partido.).

La misma noticia, con variaciones, se las puede leer del periodismo independiente de ANF, por boca del vocal Chuquimia: quien fue al acto “Arcista” a nombre del TSE, quien fue convocado para supervisar la elección de la dirigencia del partido y no reconocen otros aspectos… (https://noticiasfides.com/nacional/politica/vocal-dice-que-el-tse-aun-reconoce-a-evo-como-presidente-del-mas-porque-fue-electo-el-2017).

Visto lo de arriba, es necesario que el TSE haga lo que hace?

Veamos; la convocatoria a la reunión fue una buena iniciativa (aun con la postergación), los representantes de partidos y alianzas son los correctos, los invitados, también, aunque en su momento hayamos observado la presencia de un representante del poder ejecutivo que nada tiene que hacer en una reunión de ese tipo, porque ese poder, lo único que hace en materia electoral, es poner en ejecución los requerimientos que se hacen para la realización de las tareas electorales, es decir, poner la plata que se necesita, los colegios electorales, fuerzas policiales y, hasta militares de ser necesario, en algunos sectores del país que pueden ser conflictivos, si las fuerzas policiales lo ven necesario y nada más, ahí termina su tarea, pero…

Convocaron al presidente Arce que es precandidato, como lo decimos arriba y esa decisión deja una sensación de ventaja o preferencia que hace que se vea como tendenciosa, porque, no es aceptable que se diga que “aún no hay candidatos” cuando todos sabemos que estos son sólo cuando se inicia la “temporada” electoral, pero los precandidatos se los conoce aunque sólo hay 2 que se juegan abiertamente y ambos son del MAS; a saber: Luis Alberto Arce Catacora que tiene derecho de serlo y, por eso molesta al sentido democrático verlo invitado, en su condición de “presidente con ventaja oficialista” . Al frente está Juan Evo Morales Ayma que no tiene opción de ser candidato porque ya sobrepasó todas las opciones y, además es quien hizo el fraude del 2019 y, aunque con alguna habilidad malintencionada y corrupta Wifredo Chávez y otros intenten dar la sensación de que hay “una rendija de posibilidad” y que hay que ir hasta que esta se cierre, no es menos cierto que: el huido es el jefe del MAS y que debe estar, en esa condición en la reunión, ahí en ese lugar debe avenirse a las reglas de la democracia en el momento en el que toque tratar el tema.

El TSE tiene que asumir su condición de autoridad electoral y determinar de una vez por todas cómo se debe elegir al jefe o presidente del MAS y que esa determinación sea de cumplimiento obligatorio; el Poder Electoral tiene de su lado la facultad de normar esto y, como dije en SIN COMPOSTURA, que Morales deje de joder con su idea de ser candidato y vaya a la elección de su partido, a ver si consigue hacerse elegir; con reglas impuestas por el TSE, que puede, en vez de estar poniendo plazos y tiempos absurdos, decretar la suspensión o retirar la personería del mismo por la inobservancia de las reglas democráticas, de parte de ambos sectores.

La presencia de los presidentes de Cámaras es esencial, dado que son ellos quienes facilitarán las leyes que la democracia necesite y, la de los líderes de las organizaciones también, porque son las caras visibles de esto y, de entrada deben acordar o discordar de lo que determine la reunión; un delegado no cumple en estos casos sino un rol de “llevar y traer”, cosa que no ayuda al proceso electoral; lo atrasa.

Y queda el tema de las Elecciones primarias, que no pueden seguir haciéndose como hasta ahora, que se tiene que asumir las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias; eso va a elevar la calidad de las organizaciones políticas en la elección de sus candidatos; si no se hacen, no hay necesidad de payasadas; bastante tuvimos con Evo Morales y las suyas.

Y, las fechas dan, si consideramos que a Arce, saliendo de una pandemia y crisis se lo eligió en fecha 20 de octubre y se lo posesionó el 8 de noviembre, proceso que duró 21 días desde la elección a la posesión. Así, podemos tener la elección PASO, 120 días ante de la elección, es decir el 29 de junio, 92 días antes de las elecciones, que pueden ser: 28 de septiembre (1 vuelta) 19 de octubre (2 vuelta) y, posesión el domingo 9 de noviembre.

Si se lo hizo post pandemia y crisis política, por qué no se puede hacer en “condiciones normales”?

Termino con el contexto de lo de arriba: "Quo vadis Domine" ("¿A dónde vas, Señor?"), le preguntó San Pedro. Su respuesta le hizo cambiar de opinión y regresar: "Romam vado iterum crucifigi" ("Voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo").



¿Se animará el TSE a “hacerse crucificar” por cumplir la ley? (¿o lo será: por no cumplirla?)