Radares millonarios y de adorno

En 2015 Bolivia compró 13 radares franceses de última generación con la millonaria suma de $us 225 millones, destinados a un sistema integrado civil y militar para proteger la soberanía aérea y fortalecer la lucha contra ilícitos como el narcotráfico y el contrabando, pero el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, hombre muy cercano a Evo Morales, se niega a firmar un acuerdo con su colega Eduardo del Castillo para usarlos en tareas contra los narcotraficantes.

El ministro de Gobierno intentó cuatro veces llegar a acuerdos interinstitucionales con su colega de Defensa para utilizar los radares en la lucha contra el narcotráfico, pero este último no quiso hacerlo en igual número de oportunidades.

En una de esas negativas, el Ministerio de Defensa le dijo a la Felcn que ‘rechaza y no conoce la factibilidad ni viabilidad del mencionado proyecto de convenio interinstitucional por los requerimientos que no aplican al alcance ni finalidad de las tareas operativas a realizarse, enmarcadas en la normativa aplicable’.

Que se sepa, no existen amenazas internacionales a la seguridad del espacio aéreo nacional; por tanto, no vendría mal darle un mejor uso a esos radares poniéndolos al servicio de la lucha contra el narcotráfico. Si el ministro Edmundo Novillo persiste en su negativa, va a tener que explicarle al país sus razones, no vaya a ser que se piense que está obstaculizando el combate a los narcotraficantes.