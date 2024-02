Raúl Lozano: “El tema cultural es el desafío a superar en América Latina”

RL: Considero que el principal desafío es cultural. Porque la tecnología está disponible y lo que viene a hacer AWS y la nube es democratizar su acceso. Está disponible hoy la misma tecnología que usa la Fórmula 1 para que pueda ser usada por una mediana o pequeña empresa. El problema no es el acceso, sino cultural, es que las empresas apuestan por ser efectivas y eso viene sobre todo del personal ejecutivo que comprenda que usando sus recursos y tecnología para solucionar sus problemas es un trabajo doble, pues ya hay otras personas que invirtieron en lo mismo y lo hacen mejor. Ese cambio mental, de decir me dedico a lo mío, y el tema de la infraestructura lo puedo recargar a un tercero, es el principal paso. Pero todavía hay firmas que no dan ese salto y argumentan que su sistema de trabajo es exitoso y no quieren cambiarlo.