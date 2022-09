Raul Strauss: “En coyuntura adversa o favorable, Expocruz consolida al empresario”

_¿Cuáles son las expectativas de Expocruz 2022?

Queremos ser una plataforma generadora de espacios, oportunidades y experiencias gratificantes. Ser el escenario donde nacen nuevos emprendedores y donde los jóvenes se consolidan como empresarios. Vamos a incentivar al trabajo en conjunto de todos los participantes, surgirán nuevas oportunidades de negocios, inversiones y conexiones que destaquen la importancia de un trabajo armónico y coordinado de todos los sectores.

En temas económicos esperamos superar los resultados de 2021 y generar más de $us 138 millones en intenciones de negocios. En paralelo, la Rueda de negocios de Cainco, la gestión pasada generó $us 98,5 millones en intenciones de negocio. Ambos suman $us 236,5 millones en intenciones de negocio, nuestra meta es superarla en 2022.