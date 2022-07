Razones por las que el censo debe realizarse el año 2023

Hemos escuchado hasta el cansancio que el Censo tiene tres etapas: la precensal, la jornada censal y el potscenso, y que cada una de ellas está ligada a la anterior. Reconociendo la existencia de materias todavía en debate, el censo establecerá: a) el número de habitantes, edad y sexo, b) la ETA en donde el boliviano tiene su domicilio, y, c) las condiciones de vivienda, servicios con que cuenta y el desarrollo humano en el que la población desenvuelve su existencia.

Esa información se alinea a la data de los otros 192 países que integran la ONU, y las cifras alimentan las proyecciones y compromisos de convivencia y sostenibilidad que debemos cumplir los habitantes del planeta. Gracias a esos datos, sabemos que el mundo alcanzará los 8.000 millones de habitantes el 15 de noviembre del 2022, y también, será posible evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El censo que se realiza, siendo de interés específico de la sociedad, debe cumplir regulaciones internacionales para ser reconocido válido; la realización del censo es un acto de soberanía e independencia administrativa, no así sus resultados que tienen dimensión mundial; en casa, podemos contarnos historietas, a nivel internacional, existen protocolos que deben cumplirse.

Para que el censo cumpla sus objetivos y sea creíble internamente y reconocido a nivel internacional, se repite también, debe ser un proceso técnico, socializado, transparente y concertado. Si existe acuerdo en esas condiciones que son las que se cumplen en el mundo mundial, reconoceremos que el censo no tiene secretos y, por lo tanto, desde la sociedad civil solo nos queda exigir y demandar, y las autoridades, cumplir los procedimientos.

Las proyecciones que elabora el INE no causan estado, pues solo los datos censales definen representación y recursos. La pandemia acentuó la presión migratoria por las carencias en salud y el fracaso educativo, está acelerando la concentración poblacional en las ciudades, y el abandono de áreas rurales con previsibles consecuencias en seguridad alimentaria, situación que preocupa principalmente a Chuquisaca, Oruro y Potosí. Paralelamente, debemos reconocer el bono de jóvenes menores de 30 años migrando a ciudades, el bono territorial de un millón de km2 técnicamente sin población proyectado para el año 2032, y la necesidad de mayor integración, producción y conectividad competitiva; la concentración y exigencia sobre ciudades indefensas, muestra la carencia de instrumentos para administrar planificadamente demandas urbanas y salvo acciones del sector no gubernamental, inmobiliario y académico, el gobierno y el sistema político, todavía no las han incorporado al debate.