Rearmar Bolivia

Por un lado, los enfrentamientos y la desconfianza; y por el otro, el rumbo que está tomando nuestra democracia, evidencian que precisamos un cambio radical y honesto, ya no sobre la simple modificación de normas -que deben ser el instrumento y no el fin- sino sobre la búsqueda del bienestar sostenible de todos los bolivianos, sin discriminación ni privilegios.

Necesitamos construir una educación profundamente ética, útil y transformadora; integrada a la tecnología, la producción y la democracia; conectada con el pasado pero orientada hacia el futuro; una educación que impulse la creatividad, la solidaridad y la espiritualidad; que enseñe derechos, pero también deberes; que no relativice ni justifique lo que está mal; que forme emprendedores más que empleados, ciudadanos más que votantes, y gestores de la tecnología más que adictos a ella.

Un segundo objetivo es la economía. No podemos seguir naturalizando la informalidad y el contrabando con el pretexto de la pobreza, y tampoco debemos resignarnos a ser recolectores y comerciantes de materias primas ni permitir que la política siga destruyendo a la economía.

No somos mendigos ni estamos sentados en una silla de oro; somos una sociedad de gente capaz, emprendedora, valiente y creativa, en un país que tiene potencialidad para producir, crear y multiplicar riqueza y bienestar a partir del trabajo, la inversión y la libre empresa. Bolivia no debe ser más un país para experimentar modelos que no han logrado los beneficios prometidos, y que se basan en el control de la economía y la precarización de la iniciativa privada. Un país que impide a sus ciudadanos generar riqueza con su trabajo y su esfuerzo, los condena a la miseria, el atraso y la dependencia. Por eso necesitamos construir una economía sin control político, basada en un modelo de producción a escala y sustentable, diversificación efectiva, regionalización, y fuertemente dirigida a la exportación de productos elaborados y servicios especializados, aprovechando nuestro potencial en energías, pisos ecológicos, sitios turísticos, riqueza del subsuelo y, sobre todo, talento humano.