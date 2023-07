Rebelión del Grupo Wagner ¿contra el poder de Putin o amasar más dinero?

Además, en previsión, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobyánin, ha declarado el lunes 26 de junio como no laborable y pide a la ciudadanía que reduzcan “todo lo posible” sus desplazamientos.

En semejante crisis interna rusa, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y el Grupo G-7 se mantienen en intensas comunicaciones y permanente vigilia del conflicto en cuyo escenario gravísimo “el invasor se convierte en invadido” y sorpresivamente por mercenarios contratados por el Gobierno de Putin con enormes poderes de decisión no sólo en el campo de guerra, sino incluso contratando 5.000 prisioneros de las cárceles de Rusia que cumplían condena por crímenes de asesinato, violación y asaltos, por montos entre 2.000 y 2.500 dólares de pago, bajo el beneficio de indulto vía decreto, y en caso de muerte una indemnización cuantiosa para la familia. Por su parte, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, dijo: “Hoy, el mundo vio que los líderes de Rusia no controlan nada” y que los rusos echen a Putin: “Cuanto más pueda esconderse, más perderéis”. Complementó: “Defenderemos nuestro país. Defenderemos nuestra libertad…”. Zelenski está seguro de la victoria en esta guerra.

Como en política y en la guerra no todo es previsible, el presidente bielorruso, Aleksander Lukashenko, ha anunciado en su papel de conciliador que se ha llegado a un acuerdo, para evitar una matanza sangrienta en territorio ruso, “Yevgueni Prigozhin ha aceptado la propuesta de Lukashenko de detener el movimiento de personas del Grupo Wagner en territorio ruso y tomar pasos adicionales. Es decir, que los soldados desplazados hacia Moscú volverán a sus bases y nadie será sometido a la justicia.

Cuando Lukashenko ha asegurado que “sobre la mesa hay una propuesta absolutamente aceptable para resolver la situación, con garantías de seguridad para el Grupo Wagner, se deja entrever que la contención pasa por más armas, mayor poder de decisión militar y principalmente favorecer con cantidades monumentales de dinero a 25.000 soldados que dispone el grupo mercenario. No olvidemos que los grupos mercenarios en su honor, se nutren por las armas y el dinero, en su alma no cuentan los derechos humanos y los crímenes de guerra.

Según The Wall Street Journal, las milicias de Wagner reciben 350.000 rublos mensuales (unos 5.790 dólares), más primas que van de 150.000 a 700.000 rublos (2.500 a 11.800 dólares), en función del éxito de la misión y el rol del soldado. Esos montos son los que presumiblemente serán incrementados, puesto que los soldados regulares del ejército ruso tienen sueldos menores.

Por último, se observa en esta maquinación, que hubo un cierre de filas a favor de Putin, así Irán apoya el “Estado de derecho” en Rusia, ante la rebelión del grupo de mercenarios Wagner. En esa línea, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a tiempo de apoyar a Putin, calificó al Grupo Wagner de terrorista. En sintonía con los Estados precedentes no tardará en pronunciarse el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, cuyo representante en la ONU, Diego Pary, al abstenerse de votar en cinco oportunidades contra la guerra rusa a Ucrania desvela que no hay otra línea que no sea la expuesta en el organismo internacional, posición que contradice las normas internacionales de los derechos humanos y las establecidas en el Estatuto de Roma.