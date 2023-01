Recaudaciones fiscales históricas muestran importancia de la contribución del sector privado nacional

La semana pasada hemos recibido a través de los medios de prensa, la presentación y anuncios de los presidentes ejecutivos de los principales órganos de recaudación del Estado, el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, en los que se destacan los récords de recaudación fiscal tanto en el mercado interno como en la renta aduanera que pagan las importaciones formales. Es destacable la labor de ambas organizaciones no solo en la recaudación de impuestos y gravámenes, sino en el control a la evasión fiscal interna y en la lucha contra el contrabando, donde también se han producido récords históricos en materia de incautación y número de operativos que se coordinan con la Policía y el Ejército.

La recaudación total de los impuestos de mercado interno (IVA, IT, ICE, IUE y RC-IVA) más los impuestos a las transacciones financieras (ITF), el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados (IEDH) y el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) hacen prever una recaudación tributaria nacional estimada cercana a los 6.000 millones de dólares, sin contar la renta aduanera, cifra al igual histórica en la recaudación fiscal del país.

En definitiva, las recaudaciones fiscales por impuestos internos y operaciones de comercio exterior sumarían más de 8.000 millones de dólares (cifra a confirmar con datos oficiales finales), lo que podría representar no solo la mayor recaudación tributaria en la historia del país, sino una contribución expectante al PIB cercano al 20%, un percentil por demás relevante comparado con el del resto de los países de América Latina y el Caribe.

A pesar de que los problemas de informalidad, contrabando, defraudación aduanera y tributaria persisten, es justo reconocer los esfuerzos y logros de la Aduana Nacional y Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en materia de interdicción, habiéndose superado el 2022 los operativos en más de 15.000 y las confiscaciones en más de 730 millones de bolivianos, siendo los productos más incautados los vehículos, ropa usada y alimentos diversos. No obstante, esto apenas constituye la punta del iceberg de una estimación de contrabando que supera los 2.000 millones de dólares anuales a decir de las Cámaras Nacionales de Industria y Comercio, por lo que se debe seguir apoyando desde el sector formal y la población en esta desigual lucha contra las mafias del contrabando. Rescatando lo positivo e importante.

En una economía altamente informal como la boliviana, donde dos de cada tres unidades económicas no están registradas, no pagan impuestos y menos emplean bajo la formalidad, implica que el incremento en la recaudación fiscal del 17% corresponde a una eficiente recaudación de la Aduana Nacional e Impuestos Nacionales, pero también a un mayor sacrificio del sector privado nacional en particular, que además debió soportar el pasado año innumerables conflictos, paros, bloqueos y restricciones a su actividad productiva y comercial.