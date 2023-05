Centenares de personas viven en el país con aspiraciones rotas por temas mollares en que se mete el sistema de gobierno: la corrupción instalada en la Casa Grande del Pueblo con el ministro de Medio Ambiente y Aguas Juan Santos Cruz, los fondos de pensiones expropiados y la receta fallida de la justicia desde el ministerio del ramo que no le funciona.

El entramado de esos temas es porque en política los legisladores devotos del proceso de cambio revolucionario, no conocen los ingredientes fundamentales para elaborar leyes y los tiempos que son cruciales para medir la temperatura social de un pueblo inconforme, pero al fin inteligente al luchar por las generaciones presentes y futuras.

Como vivimos en un mundo muy cambiante, el P.L. 363/2022-2023 también nos presenta modificaciones centrales con relación a los Reglamentos y convocatorias de 27 de marzo y 20 de abril, respectivamente, al introducir la modalidad de la elección para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional por “circunscripción departamental”. La lista integrada por 4 personas en cada Departamento, se elegirá en cada circunscripción departamental una magistrada o magistrado titular y un suplente, el titular será el que tenga el mayor número de votos válidos y el suplente será el siguiente en votación (Incisos a) y b), numeral 1 del Artículo 5). En tanto, que para el Tribunal Agroambiental y Consejo de la Judicatura se aplica la fórmula de “circunscripción nacional” (Incisos c) y d), numeral 1 del Artículo 5).

Esta modalidad de elección por “circunscripción departamental” para magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no tiene sustantividad democrática al ser reduccionista y hasta excluyente, puesto que hay Departamentos que tienen 4, 5, 7, 9 y 14 circunscripciones. ¿Qué va a pasar con los ciudadanos electores que tienen más de 4 circunscripciones? Y ¿Qué tratamiento se dará al Departamento de Pando que tiene solo 2 circunscripciones? Por ello, pienso que el proyecto de Ley Transitoria no tenga una dirección y objeto de futuro al ser denunciado por la oposición que no parte de un consenso, nueva “receta fallida”.