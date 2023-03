Reclaman más variedad y valor nutricional en el desayuno escolar

Milena Vargas, que tiene a su hijo en quinto de primaria, asegura que los niños reclaman mayor variedad en la merienda escolar. Percibe que el año pasado tenía mejores raciones y los chicos lo disfrutaban más. Eso fue respaldado por las otras mamás que llevan merienda par a sus hijos durante el recreo, porque saben que no siempre lo que les dan como desayuno escolar es de su agrado. “Hay jugos que no se pueden tomar, el que mejor aprovechan es el de chocolate”, dice.

“A veces no lo comen. Ahorita me lo han dado porque les empalaga”, dice Mirian Barba, a quien su hijo, de segundo grado, le dio a guardar una barra de chocolate, que no consumió. Otros niños dejaron sin abrir la ración líquida.