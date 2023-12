Reconciliación nacional

Sin embargo, van más de tres años y no existe ninguna señal de honrar este compromiso, y los problemas no disminuyeron sino más bien aumentaron, al extremo que el 2024 se proyecta altamente explosivo. La preselección y elección de las principales autoridades judiciales, el censo de población y vivienda, la redistribución de escaños, el pacto fiscal, los sistemáticos avasallamientos de tierras, etc., son demandas pendientes que vienen a complejizar el panorama político nacional. También está la legitimidad o no del congreso de Lauca Ñ, la sigla política del MAS, la inhabilitación y posible eliminación del liderazgo histórico, las primarias internas, la candidatura presidencial para el 2025, entre otros inminentes conflictos políticos internos, que Luis Arce quiere que sean resueltos por las autoridades judiciales autoprorrogadas y en función de sus intereses partidarios.