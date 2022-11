Recuento de daños

Ya no sé cuántos días de paro llevamos en Santa Cruz, mis hijos me dicen que más de treinta, por un paro que empezó con una demanda legítima por lograr que el censo se haga el 2023 y que, luego, fue derivando en otros tipos de reivindicaciones ya sin rumbo definido. No hablaré de los daños económicos al departamento y al país porque el Gobierno nacional lo hace cada que habla algún funcionario público, sea de jerarquía o pagado para defender al Gobierno sin importar los argumentos; tampoco lo haré de la pérdida de vidas humanas porque el daño no se puede cuantificar, la muerte de un ser humano no se justifica ni con la más grande de las ideologías ni con proyectos políticos. Voy a hablar de los daños al tejido social y al imaginario nacional que, a estar alturas, ya son irreparables.